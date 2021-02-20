شكرا لقرائتكم خبر عن مسح طرق الحامول الترابية لتسهيل الحركة بين القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أشرفَ رئيس مركز ومدينة الحامول جمال يونس على بمسح وتمهيد الطرق الترابية الرئيسية المؤدية بين القري وبعضها البعض، وذلك لتيسير حركة المرور وسهولة السير خاصة وقت سقوط الأمطار.

وتابع مصطفي مسعد، نائب رئيس المدينة يرافقه شيماء السعيد، رئيس قرية الابعادية، أعمال مسح وتمهيد طريق ٦٩ الطيبة ورفع كفاءة الطريق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات وسهولة الحركة للمواطنين وقت سقوط الأمطار.

طرق الحامول

طرق الحامول

طرق الحامول

طرق الحامول

طرق الحامول