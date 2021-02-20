شكرا لقرائتكم خبر عن سحب المياه المتراكمة من الأمطار والمياه الجوفية ببلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللوء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر العشرات من سيارات الكسح في الشوارع لسحب المياه المتراكمة من الأمطار والمياه الجوفية، حيث يجري تنفيذ خطة سريعة عاجلة لمواجهة الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع المدينة والقرى المختلفة.

كما شدد السنوسي على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، وقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المعنية.