شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تدريب 40187 موظفا تمهيدا لانتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن عدد الذى يتم تدريبهم فى القطاع الحكومى ملايين كل عام، مضيفا أن الأعداد التى يتم تدريبها تمهيدا لانتقالها إلى العاصمة الإدارية 40187 موظفا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون الحياة، أن الجهاز خلق قاعدة بيانات لكل العاملين الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية، مضيفا أن لكل موظف لدية ملف إلكترونى ولدينا قاعدة بيانات لـ2 مليون و700 ألف موظف حكومى.

وتابع: سيتم خلق حساب لكل موظف يتابع فيه العديد من المهام ومنها معرفة مرتبه، والتدريبات التى تدربها والتى يحتاجها، وكذلك على تطبيق سيتم إطلاقه فيما بعد.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعرض تقريراً بشأن أهم ما تم إنجازه من موضوعات خلال شهر يناير الماضي.

وتضمن التقرير الذي نشره الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انتهاء الجهاز من دراسة إعادة تعيين عدد (1139) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما انتهى الجهاز من دراسة تثبيت عدد 3819 موظفاً، وترقية 119 موظفاً ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، ونقل عدد 247 موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتضمنت جهود الجهاز خلال شهر يناير الماضي الانتهاء من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد 202 من العاملين ببعض وحدات الجهاز الإداري، كما وافق أيضاً على منح حافز التميز العلمي لعدد 36 موظفاً ببعض الجهات الإدارية مِمّن حصلوا على دبلومٍ عالٍ أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.