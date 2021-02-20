شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز عن مبادرة حياة كريمة: "أى دعم للريف المصرى نديله تعظيم سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصرى الكبير، ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية، إن العالم حتى الآن لا يعلم كيف سيتحرك فى ظل جائحة كورونا التى ما زالت قائمة حتى الآن، معلقا على مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى قائلا: "أى دعم للريف فى مصر لزيادة إنتاج الغذاء ومساحة الأرض المزروعة نديله تعظيم سلام".

أضاف العالم المصرى الكبير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يذاع عبر قناة النهار، من تقديم الإعلامى محمد الباز، أنه يتابع باستمرار كل ما يحدث في مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة، متابعا: "الحصول على لقاح كورونا بالغ الأهمية، ويجب أن يتجاوب الناس مع نصائح الأطباء في هذا الصدد".

وأوضح فاروق الباز، أن العلم برغم تقدمه الكبير، إلا أنه يمر بمأزق مع جائحة كورونا، مردفا: "علينا أن نعترف ونقر بأننا لا نعلم من علم الله إلا قليلا، وماحدش يعرف كل حاجة في الدنيا ويجب أن نستمر في التعليم".

وأشار فاروق الباز، إلى أنه لم يصرح مطلقا بأن هناك حياة على المريخ، ولكن هناك بحث حتى الآن عن آثار للحياة على المريخ من سبعينيات القرن الماضي، متابعا بقوله: "احتمالية وجود حياة على المريخ قليلة، لأن المريخ ليس له غلاف جوى يسمح بوجود حياة عليه، والبحث عن احتمالية وجود حياة بسبب الأنهار الموجودة به".

ورد العالم المصرى الكبير، على الشائعات التى تطال المدن الجديدة وتأثير الطقس عليها مستقبلا لاقترابها من البحار كونها مدنا ساحلية وتبنى بدون دراسات، قائلا: "هذا تهويل ولن يحدث شئ للمدن الجديدة التى تبنى حاليا فى مصر".