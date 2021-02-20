شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 9 حالات شفاء من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المحافظة سجلت 9 حالات شفاء، وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوكة، في بيان، أن اجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 309 حالات، وبلغ عدد حالات الوفيات 103 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 1709 حالات، مع حجز 8 حالات للعلاج بالمستشفيات و67 حالة تحت العزل المنزلى .