شكرا لقرائتكم خبر عن 3153 مدرسة تعلن الطوارئ استعدادًا لامتحانات نصف العام بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت 3153 مدرسة حالة الطوارئ، في المنيا، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بجميع المراحل التعليم، بنظام النقل.

وقال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن التجهيزات تتضمن القيام بأعمال تعقيم المدارس وإعداد كنترولات، ولجان الامتحانات، داخل 1163 مدرسة ابتدائي، لعدد 43953 تلميذ وتلميذة، و716 مدرسة اعدادي، لاستقبال 313462 طالب وطالبة، و133 مدرسة ثانوي، و30 مدرسة تعليم صناعي، و16 مدرسة تعليم تجاري، و7 مدارس تعليم زراعي، و47 مدرسة تربية خاصة، و480 مدرسة الفصل والصديقة.

وأضاف «الرشيدي» أنه تم إعادة توزيع المقاعد على اللجان بما لا تتجاوز 14 مقعدا بدلا من 24 بكل لجنة ضمن خطة التباعد لمواجهه وباء كورونا المستجد .