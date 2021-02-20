شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ٣٠٠ طن قمامة ومخلفات وإزالة إعلانات بالفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، حملة موسعة للنظافة ورفع الإشغالات، تمكنت خلالها من رفع ٣٠٠ طن قمامة ومخلفات، وإزالة لافتات، وإعلانات مخالفة.

وقال مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، إن الحملة استهدفت منطقة شربا والفنية والبغدادي والقزاز بالعجميين والمحارقة وعرابي وعاشور بالنصارية، وداخل القرية ووسط البلد وطريق المقابر والطريق السياحي بسنرو القبلية ومناطق الزواتين والمطحن والمرور وصفية الشيخ والشونة بالمدينة.

وتمكنت الحملة من رفع ٣٠٠ طن قمامة وأتربة، كما تم رفع وإزالة إعلانات مخالفة ولافتات غير مرخصة بشوارع المدينة.

وفي سياق متصل تابع رئيس المركز، انتظام سير العمل بمشروعات المركز، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعرف على المشكلات التي تعوق سير العمل، بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

أكد رئيس المركز أنه تم فرد طبقة السن، وتمهيدها وتسويتها ضمن أعمال الرصف بطريق الفاروقة السبيل بالوحدة المحلية بأبوكساه، والمؤجلة سابقا لحين انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط المياه بطول ٨٥٠ مترا، لتجنب قطع وتكسير الأسفلت الجديد، وحفاظًا على المال العام، كما تم مراجعة محابس الغاز والكابلات الأرضية لخطوط التليفونات وتحديد عدد ٤٣ مطبق صرف صحي سيتم رمي السن أعلاهم، ووضعه علامات فسفورية لتحديد أماكن المطابق لتعليتها، تحت إشراف إبراهيم أبوطالب رئيس الوحدة.

كما تابع انتظام العمل بمشروع الصرف الصحي بشكشوك ومحطة المعالجة ومحطة الرفع وشبكات الصرف الصحي، تحت إشراف، وصفي الشيمي نائب رئيس المركز، وسعاد السيد، رئيسة الوحدة.

وبالعجميين، تم معالجة الهبوط الأرضي بمواسير الصرف الصحي وتعلية وترميم الغرف والأبار، بالتعاون مع عمال ومعدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ومرفق مياه الشرب والصرف الصحى بأبشواى، وذلك لإنهاء الأعمال قبل أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي وأعمال الرصف بالطريق، تحت إشراف محمد رجب رئيس الوحدة.