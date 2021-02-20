شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال التخلص من مخلفات الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية بالمركز.

وأكد رئيس المركز والمدينة على ضرورة متابعة كافة القرى والمركز من حيث عملية رفع مستوى الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى، إضافة للتخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول.

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار

مخلفات الأمطار