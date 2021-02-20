شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم 1058 من الكوادر الطبية بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن اللجنة المشكلة من مديرية الصحة، والفرق الطبية من الأطباء والتمريض ومدخلي البيانات بالمديرية، قاموا اليوم بتطعيم ٩٦ طبيبا من الفرق الطبية بجامعة الزقازيق بلقاح فيروس كورونا كوفيد ١٩، ليصل إجمالي من تم تطعيمهم بالجامعة حتي الآن ٥٠٠ طبيب، وهم من تم تسجيلهم علي موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة والخاص بتطعيم الفرق الطبية علي مستوي الجمهورية، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالجامعة قبل التطعيم، وذلك استمرارا لجهود الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، في مجابهة أزمة كورونا.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن إجمالي الفرق الطبية التي تم تطعيمها بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات فاقوس النموذجي، وحميات فاقوس، وحميات الزقازيق، والصدر، بلغ ٥٥٨ فرد من كتائب الجيش الأبيض، ليصل بذلك من تم تطعيمهم بمستشفيات العزل بالمحافظة ١٠٥٨ من الكوادر الطبية، هذا بالإضافة إلي تطعيم ٤٠٦ أفراد بمستشفي فاقوس النموذجي، حتي الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.