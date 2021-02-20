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إصابة 9 أشخاص في اصطدام سيارة أجرة بسور بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 9 أشخاص، السبت، في حادث اصطدام سيارة أجرة في سور علي الطريق الزراعي أمام قرية الرغامة مركز كوم أمبو بأسوان.

تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث أمام قرية الرغامة مركز كوم أمبو.

بالانتقال تبين اصطدام سيارة أجرة بسور قرية الرغامة مركز كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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