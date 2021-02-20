إصابة 9 أشخاص في اصطدام سيارة أجرة بسور بأسوان

بالانتقال تبين اصطدام سيارة أجرة بسور قرية الرغامة مركز كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب 9 أشخاص، السبت، في حادث اصطدام سيارة أجرة في سور علي الطريق الزراعي أمام قرية الرغامة مركز كوم أمبو بأسوان.

محمد يوسف

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