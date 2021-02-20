شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 أشخاص في اصطدام سيارة أجرة بسور بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 9 أشخاص، السبت، في حادث اصطدام سيارة أجرة في سور علي الطريق الزراعي أمام قرية الرغامة مركز كوم أمبو بأسوان.
تلقت غرفة إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث أمام قرية الرغامة مركز كوم أمبو.
بالانتقال تبين اصطدام سيارة أجرة بسور قرية الرغامة مركز كوم أمبو، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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