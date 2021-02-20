شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحصر التفصيلي للمصانع المقامة بمركز سمالوط في المنيا لدفع عجلة الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السيد وليد مختار، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، بإعداد حصر تفصيلي للمصانع المقامة بمركز سمالوط، شمالي المحافظة، للوقوف بشكل موضوعي على أية معوقات أو مشكلات تواجه تلك المصانع والعمل على حلها فورًا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم بعدد من المصانع الصغيرة، المقامة بأربعة قري في مركز سمالوط، هي قرى «العزيمة»، «الطيبة»، «شوشة»، و«الصليبة»، لمتابعة العمل داخل تلك المصانع والوقوف على عدد من المعوقات والمشكلات التي تواجه المصانع والعمل على حلها، شملت جولة المحافظ تفقد مصانع لإنتاج العصائر والحلاوة الطحينية والمكرونة.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى مطالب أصحاب المصانع، والمعوقات التي تواجههم، ومنها توفير الغاز الطبيعي والمرافق، وتقنيين أوضاع عدد من المصانع، حيث وجه المحافظ بضرورة الإسراع في التقديم على طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة نهاية مارس المقبل، ودفع جدية التصالح للبدء في تقنيين أوضاع تلك المصانع، تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالترخيص، ودخولهم في الإطار بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية، تولى اهتماماً كبيراً بتنمية، وتهيئة المناخ المناسب، ودعم صغار المصنعين والمستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في تحسين مستوى الدخل، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل.