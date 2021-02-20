شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتفقد شوارع وميادين العريش لمتابعة الحركة عقب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية في شوارع الجيش والساحة وجسر الوادى وبعض المناطق ومرافق الخدمات بالعريش، وذلك لمتابعة سير الحركة بها وتيسير حركة المواطنين والسيارات بعد ازالة الآثار الناتجة عن الظروف الجوية خلال الأيام الماضية، واطمأن على تيسير حركة المرور في المدينة، مشددا على استمرار متابعة الظروف الجوية وازالة آثارها السلبية أولا بأول، وكذا قيام شركة النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة في نقل المخلفات والقمامة بانتظام.

كما تفقد بمرافقة المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، عمليات التطوير الجارية بمدينة العريش ضمن مشروع التطوير الذي تم افتتاح مرحلته الأولى في أكتوبر الماضي.

وأكد المحافظ على الانتهاء من كل المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة تيسيرا للحركة في العاصمة مع إلزام المقاولين بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال، مشددا على انتهاء كل الأعمال المرتبطة بالتطوير والرصف وربط الشوارع بالطرق والمحاور الرئيسية وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية، واتخاذ الاجراءات الاحترازية بين العاملين في جميع الأعمال لمواجهة جائحة كورونا.

وقد اطمأن المحافظ على توافر كافة احتياجات المواطنين من مواد غذائية وسلع استهلاكية في الأسواق، واستمرار المخابز وكافة المرافق الخدمية في العمل بانتظام لتوفير الاحتياجات، مشددا على استمرار متابعة الظروف الجوية وازالة آثارها السلبية أولا بأول، وكذا قيام شركة النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة في نقل المخلفات والقمامة بانتظام.