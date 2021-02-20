شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار شن الحملات على مدار الساعة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات والتصدى لأي أشكال التعدي.

وشدد وكيل الوزارة، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس على مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدى بهذا الشأن والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

خلال ذلك قامت الإدارة بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمدينة الفيوم، بتنفيذ إزالة على مساحة قيراطين بناحية قرية المقطع وبناحية قرية زاوية الكرادسة، بحضور المهندس سيد أحمد محمود رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس جمال عبدالحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، والمهندس عبدالناصر عبدالعزيز، والمهندس مجدى سعد.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة بناحية جرفس على مساحة واحد قيراط، وذلك بحضور سيد تعيلب رئيس وحده جرفس، والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية، والمهندس سيد عنتر وكيل الإدارة، والمهندس عبدالتواب رئيس المكافحة والمهندس مفتاح مدير جمعية جرفس.