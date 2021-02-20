شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: جاهزون للامتحانات.. واجتماع لمجلس الجامعة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن جامعة بنى سويف تواصل استعداداتها المكثفة لإتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، المقرر له 27 فبراير الجارى، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث بدأت الكليات في إعلان الجداول للطلاب، سواء مراحل الليسانس أو البكالوريوس أو الدراسات العليا، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الامتحانات.

وأضاف أن هناك مجلس جامعة عاجل سيعقد الثلاثاء القادم لمراجعة كافة الاجراءات الخاصة بالامتحانات وسيضم مجلس الجامعة جميع عمداء الكليات بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية طب بنى سويف، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول ستعقد حضوريا للطلاب وليس بنظام أون لاين، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب بصورة مبدئية، سواء لطلاب الدراسات العليا أو البكالوريوس.

وأضاف أن الكلية وضعت جداول امتحانات الأجزاء العملى بالمقررات الدراسية أيضا، على أن يتم إتمامها للطلاب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.وقد تم تجهيز جميع معامل الكليه بالاقسام الأكاديمية لإتمام امتحانات العملى لكل الفرق على أيام مختلفه مع التباعد المطلوب بين المطلوب.

وذكر عميد الكليه أنه تم إعلان نتبجة السنه السادسه الأسبوع الماضى بنسبة ٩٨ في المائه وجاري حساب المجموع التراكمى للخريجين وأشار إلى أنه تم تعقيم الكلية أكثر من مرة خلال الأيام الماضية وتم تجهيز القاعات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ومسافة آمنة بين كل طالب والآخر متر ونصف من مختلف الاتجاهات، وتقرر أن تتم الامتحانات على فترات، لتقليل أعداد الطلاب المتواجدين في الفترة الواحدة.

وأكد عميد الكلية، أن الكلية ستراعى تقليل الكثافات داخل القاعات الامتحانية، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم منع التجمعات داخل حرم الكلية بمجرد الانتهاء من الامتحان والعمل على توجيه الطلاب بمنع التواجد.