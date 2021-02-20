شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«شؤون عربية النواب» لتامر أمين: المرأة الصعيدية لن ينسى دورها التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منال نصر عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون العربية، أن المرأة في حياة الصعيدى مصونة وأشبة بالكنز، عاش طول حياته من أجل حمايته، موجه سؤالا إلى الإعلامى تامر أمين قائلة: «كيف تجرؤ على عائلات الصعيد التي تنتسب إلى أشرف العائلات والقبائل العربية التي تنتسب إلى سلالة الأشراف؟».

وأضافت نصر، في بيان، مساء السبت، أن المرأة الصعيدية فهى تحافظ على تقاليدها وتراثها وطقوسها منذ زمن الفراعنة، وتستخدم حكمتها المدفونة داخل فطرتها، معلقة: «المرأة في الصعيد ليست امرأة ضعيفة أو هشه أو مقهورة كما يتصورها هذا الإعلامى».

وعن التاريخ المشرف للمرأة قالت البرلمانة: «كان لهدى شعراوى دور لن ينساه التاريخ، فقادت أول مظاهرة نسائية ترفض نفى سعد زغلول وتناصر الثورة المصرية، وإيضًا أمينة الحفنى، بنت المنيا أول فتاة مصرية تتخرج في كلية الهندسة، والدكتورة رتيبة الحفنى، وأمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء، وغيرهن الكثيرات».

وأوضحت أنها ستتقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بعد إهانة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد، مؤكدة أن تصريحات تامر أمين الأخيرة، لن تمر مرور الكرام، لا سيما وأن من المعروف عن أبناء الصعيد اعتزازهم بأنفسهم ورفضهم لأى إهانة.

وشددت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عند حديثه عن الزيادة السكانية لم يسيء لأى فئة من فئات المجتمع، بل إن الرئيس السيسى مهتم بالتطوير في كل ربوع الوطن والدليل المشروعات القومية التي تتم في الصعيد.

يذكر أن تامر أمين قال في أحد تصريحاته خلال برنامج «آخر النهار» عبر فضائية النهار، معلقا على الزيادة السكانية في الصعيد: «الناس هناك يقوموا بالخلفة علشان عيالهم هم اللى يصرفوا عليهم.. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خدامات».