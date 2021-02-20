شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام يزور أهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقة آثار الهرم، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، السبت، وكان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، حيث اصطحبه في جولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدى رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام انبهاره بضخامه الهرم، متسائلا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره.

وخلال الجولة حرص على التقاط العديد من الصور التذكارية بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبوالهول، كما استمتع لشرح عن تاريخ تمثال أبوالهول وطريقة نحته، معربا عن إعجابه الشديد بالتمثال، وعن سعادته بزيارة أهرامات الجيزة.

وفي سياق متصل، زار، اليوم، على مشعل، المدون السعودي، أهرامات الجيزة. وخلال الزيارة أعرب عن سعادته بمشاهدة أهرامات الجيزة، وتمثال أبوالهول، كما حرص تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.