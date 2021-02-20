شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا: مسؤولية سفرائنا خلق الوعي حول الاستخدام العادل لـ«سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، إن السفراء وقادة البعثات المعينين حديثا سيكون لهم دور حاسم في خلق الوعي بين المجتمع العالمي حول واقع سد النهضة ومواجهة المعلومات المضللة حول عملية إنفاذ القانون الأخيرة في تيجراي.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» عن بيان للوزارة، قولها إنه تم تدريب السفراء السبعة المعينين حديثًا و5 من قادة البعثات خلال الأسبوعين الماضيين على قضايا مختلفة، بما في ذلك الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والبروتوكول الدبلوماسي، والسياسة الخارجية، والعلاقات الثنائية، والدبلوماسية الاقتصادية، والخطة الاستراتيجية للوزارة لمدة 10 سنوات، وغيرها من الأمور.

وأوضح المدير العام لتنمية الموارد البشرية في الوزارة إن خلق الوعي حول الاستخدام العادل لسد النهضة هو من بين مسؤوليات السفراء وقادة البعثات المعينين حديثًا، مشيرا إلى أن بعض الجهات الفاعلة تنشر معلومات مضللة حول واقع سد النهضة الإثيوبي الكبير.

واختتم بقوله إن تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، والسياحة، وحماية حقوق المواطنين الذين يعيشون في الخارج، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، من بين واجبات السفراء وقادة البعثات المعينين حديثا .