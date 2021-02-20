شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستعرض إنجازات المحافظة مع أعضاء مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



التقي اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بأعضاء مجلس النواب الجدد، بمكتبه بالديوان العام، وتناول اللقاء أهم الإنجازات وأعمال التطوير في كافة القطاعات، التي تتم على أرض محافظة المنوفية.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهدا في خدمة المحافظة وأبنائها، مضيفا أن اللقاء من أجل التعاون الدائم والوثيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بما يعود بالنفع العام على المواطنين .

وأضاف أبوليمون، أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياته، ومن هذا المنطلق تم بدء العمل في ثلاث محاور رئيسية، وهي رصف الطرق وتحسين البيئة، وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، حيث شهد قطاع الرصف بالمحافظة، طفرة هائلة لرصف ورفع كفاءة شبكة الطرق، في نطاق وحداتها المحلية، وتخطت استثمارات الرصف للعام المالي الحالي أكثر من مليار و200 مليون جنيه، وتم تخصيص 882 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وشوارع داخل المدن ومداخل القري ورد الشيئ لأصله بنطاق المحافظة، بالاضافة إلى خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، لرصف ورفع كفاءة الطرق الرئيسية التابعة للهيئة، بمبلغ 327 مليون جنيه، من أهمها طريق شبين الكوم – الباجور، الباجور – أشمون، فضلا عن تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق العشوائية، بنطاق حي غرب شبين الكوم، مؤكداً أنه جاري حالياً العمل في تطوير الحدائق، وتم إنشاء 10 حدائق نموذجية جديدة، بنطاق المحافظة، وإنشاء 4 مواقف نموذجية بنطاق الشهداء ومنوف وتلا، وبركة السبع، بالاضافة إلى إنشاء 3 أسواق حضارية بمراكز الباجور، والشهداء، وسرس الليان، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تلك المشروعات بنطاق مراكز ومدن المحافظة وجاري اعداد لطرح مشروعات مماثلة.

وفي قطاع تحسين البيئة، بلغت جملة الاستثمارات في هذا القطاع ما يزيد عن (310) مليون جنيه، تم ضخها في مشروعات رفع تراكمات القمامة من 7 مقالب في قويسنا، وتلا، ومنوف، وبركة السبع، ورفع ما يزيد عن 2،5 مليون طن تراكمات قمامة، وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع، وتلا، وكذا إنشاء مصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، وإنشاء خلية جديدة بالمدفن الصحي بكفر داود بالسادات، تكفي لاستيعاب تراكمات قمامة لمدة 10 سنوات، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة بنطاق المحافظة.