شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع مبادرة «هنجملها» بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، الإجراءات التي تمت بشأن عمليات التجميل بقرية سرنباى بالمحمودية، التابعة لمحافظة البحيرة. وقال بيان صحفي اليوم السبت، إنه في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأهمية تكامل دور الدولة، والمجمتع المدنى، لدعم جهود التنمية وتفعيل منظومة النظافة، بالتنسيق مع مبادرات المجتمع المدني لاستعادة الشكل الحضارى للقرى والمراكز والاحياء، إنه تم رصف الطريق بالانترلوك ودهان وتجميل الحوائط من خلال عدة مبادرات.

يذكر أن مجموعة من شباب قرية سرنباى التابعة لمركز بمحافظة، أطلقوا مبادرة تحت عنوان «هنجملها»، والتي تهدف إلى تطوير الشوارع الجانبية المتهالكة التي يصعب وضعها داخل خطة الدولة لرصف الطرق.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في تصريحات سابقة، على أهمية مبادرة «هنجملها»، ومبادرة «مجلس إدارة الشارع»، في تجميل وتطوير المناطق العشوائية داخل المحافظة، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا وصحيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تقام برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

التنمية المحلية تتابع الجهود الذاتية لتطوير قرية بسرنباي بالبحيرة

التنمية المحلية تتابع الجهود الذاتية لتطوير قرية بسرنباي بالبحيرة

التنمية المحلية تتابع الجهود الذاتية لتطوير قرية بسرنباي بالبحيرة

التنمية المحلية تتابع الجهود الذاتية لتطوير قرية بسرنباي بالبحيرة

التنمية المحلية تتابع الجهود الذاتية لتطوير قرية بسرنباي بالبحيرة