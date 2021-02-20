شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 8 عمليات لجراحة الأورام للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الأقصر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل العربى، مدير مستشفى الاقصر العام، قيام فريق طبي مكون من الدكتور وائل عامر استاذ جراحة الاورام بجامعة سوهاج، وبرئاسة الدكتور هاني عبدالباقي استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة العامة، وبمساعدة الأطباء الدكتور محمد طوسون والدكتور جمال بدر أخصائيي الجراحة العامة والدكتور اسلام العسيري مدير العمليات، في إجراء عمليات خاصة لاستئصال الأورام من المرضى.

وأضاف أنه تم إجراء 8 عمليات لجراحة الاورام وكان من بينها استئصال ورم بالبطن لسيدة حيث تم عمل استكشاف للبطن وتم استئصاله، والذى يزن اكثر من ٥ كيلو، موضحا أن الحالة العامة للمريضة جيدة، وتخضع الملاحظة الطبية الكاملة.

وأوضح انه تم اجراء تلك الجراحات والتي تتميز بها مستشفي الاقصر الدولي بمشاركة اطباء التخدير المتميزين وهيئة تمريض العمليات والفئات المعاونة، مقدما الشكر للجميع على هذا العمل، ولتنفيذ مبادرة الرئيس، للقضاء على قوائم الانتظار،في جميع التخصصات.