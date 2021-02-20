شكرا لقرائتكم خبر عن انتقاد أعضاء «المجلس» غياب «عبد العال» وتفاعلهم مع رحيل «البدرى فرغلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جلسات مجلس النواب، الأسبوع الماضى، مفارقات فى التعاطى مع أحداث تخص رئيس مجلس النواب على عبدالعال، والبدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، الذى وافته المنية، الاثنين الماضى، ففى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب بتطبيق مواد اللائحة الداخلية على رئيس البرلمان السابق، أشادوا بتاريخ النائب السابق البدرى فرغلى فى الحياة السياسية والبرلمانية.

فقد أكد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ردًا على تصريحات النائب مصطفى بكرى بشأن تغيب الدكتور على عبد العال عن حضور الجلسات، أن الحزب لم يتباين مع الأشخاص إلا لمصلحة الوطن، فيما أجمع النواب على أهمية تطبيق مواد اللائحة الداخلية للمجلس على أى نائب يتغيب عن حضور جلسات المجلس، فى إشارة إلى تغيب الدكتور على عبد العال عن جلسات المجلس لأكثر من شهر.

البدرى فرغلى

فى المقابل، نعى مجلس النواب، البرلمانى الراحل البدرى فرغلى، وقدم زعيم الأغلبية العزاء فى وفاة النائب البدرى فرغلى. وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، أن قاعة المجلس تشهد على صولاته وجولاته واستجواباته، حيث أدى رسالته بإخلاص. فيما قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن النائب الراحل قدم الكثير وتبنى قضايا العمال وأثرى الحياة السياسية والنيابية.