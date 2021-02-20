شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لطلاب الجامعات حق الاعتذار عن الامتحان ولن يحسب رسوباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستكمال العام الدراسي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية.



واقرأ في أخبار مصر واقرأ في أخبار مصر التعليم العالى: تواجد طلاب الكليات النظرية يومين أسبوعيا والعملية 3- 4 أيام

قرر المجلس الأعلى للجامعات، تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسى الجارى (الجمع فى التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعى والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التى تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.





الأعلى للجامعات يوافق على مد الدراسة بالعام الدراسى الجارى 3 أسابيع

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح اليوم السبت 20 فبراير 2021 ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





وزيرة الصحة تشرح للمنتفعين أهمية منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية.. صور

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية للمنتفعين عن منظومة التأمين الصحى الشامل، وزيادة الوعى لديهم بمدى أهمية متابعة حالتهم الصحية باستمرار والاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة لهم ضمن المنظومة الجديدة، وكذلك توعية المرضى بالممارسات الصحية السلمية للحفاظ على صحتهم لتجنب مضاعفات المرض لديهم.





أسماء مستشار مرسى و20 آخرين في اللجان النوعية بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.





الرعاية الصحية تعلن تسجيل 1.2 مليون منتفع بالتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

رافق الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال تفقدها اليوم سير العمل بمحافظة الإسماعيلية، عقب الإطلاق الرئاسى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.





التعليم العالى: استئناف الدراسة 27 فبراير وإجراء الامتحانات بإجراءات احترازية مشددة

أكد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على بدء الفصل الدراسى الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.





الأعلى للجامعات: الطالب المتخوف من أداء الامتحان يعتذر ولن تحسب رسوباً

وافق المجلس الأعلى للجامعات ، على منح الطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.





مطار القاهرة يستقبل أول فوج سياحى روسى يضم 82 شخصا لقضاء إجازتهم بشرم الشيخ

استقبل مطار القاهرة فجر اليوم السبت، أولى الطائرات القادمة من مدينة روستوف الروسية، على متنها 82 سائحا، للتوجه لمدينة شرم الشيخ لقضاء عطلاتهم بفنادق والمنتجعات السياحية.

استقرار مؤقت بالأحوال الجوية وتوقعات بطقس غير مستقر منتصف الأسبوع.. الأرصاد تكشف: أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء الاثنين قد تمتد للقاهرة الكبرى.. ونشاط رياح الثلاثاء

استقرار مؤقت بالأحوال الجوية تشهده البلاد اليوم وغدا، حيث تقل فرص سقوط الأمطار وتنحسر على السواحل الشمالية الشرقية اليوم والسواحل الشمالية الغربية غدا، ولكن سرعان ما ستتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ الاثنين المقبل.





وزيرا السياحة والطيران يفتتحان مقر سحب pcr لخدمة السياح بالغردقة.. خالد عنانى يؤكد: السياح الوافدون يشيدون بالإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية.. ويطالب بمقر لسحب العينات فى مرسى علم

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، مقر سحب عينات لتحليل pcr للسياح المغادرين بمقر هيئة تنشيط السياحة بالمشى السياحى بالغردقة، ورافق وزير السياحة خلال الافتتاح وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، الذى قام بجولة تفقدية بمطار الغردقة صباح اليوم فور وصولهم من القاهرة، وكان فى استقبالهم محافظ البحر الأحمر.





الأعلى للجامعات يوافق على إعفاء طلاب الدراسات العليا من شرط التفرغ 3 أشهر

وافق المجلس الأعلى للجامعات المنعقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بمقر جامعة حلوان، على عدد من القرارات الهامة والتى تتمثل فى:

- إنشاء فرع لجامعة السويس بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء كليات (التربية - الآداب - العلوم - التجارة) بالفرع.





13 إبريل.. محاكمة طبيب الأسنان بتهمة هتك عرض 4 رجال

حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الطبيب بمحكمة جنوب الجيزة، بتهمة هتك عرض 4 رجال.





تعرف على الأرقام المخيفة للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية

تمثل الزيادة السكانية فى الوقت الراهن تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، فإنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولى مواجهتها والتصدى لها، ويرصد الخليج 365، الزيادة السكانية فى السنوات الماضية طبقا للاحصائيات الرسمية كالتالى:





"الأعلى للجامعات": استئناف الدراسة 27 فبراير.. والامتحانات تجرى بإجراءات احترازية مشددة.. مد الدراسة بالعام الدراسى الجارى 3 أسابيع.. والطالب المتخوف من أداء الامتحان يعتذر ولن يحتسب راسبًا.. صور

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، صباح اليوم السبت 20 فبراير 2021، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة، ووجه المجلس الشكر لجامعة حلوان لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.





تامر أمين يمثل للتحقيق بنقابة الإعلاميين بعد اتهامه بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى

مثل الإعلامى تامر أمين مقدم البرامج بتليفزيون النهار، للتحقيق بنقابة الإعلاميين، وذلك بعد تقرير المرصد الإعلامى التابع للنقابة، والذى أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.





القضاة الأفارقة فى مؤتمر الدستورية يثمنون حرص الرئيس السيسى على دعم اجتماع القاهرة الخامس..المستشار عمر الشريف :ممثلون لـ40 دولة ناقشوا تطبيق "العدالة الإلكترونية" فى القارة السمراء

عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى ، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية المزمع عقده في يونيو المقبل لبحث "العدالة الإلكترونية في أفريقيا"، وشهد المؤتمر كلمة متلفزة لرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحب فيها بالمشاركين ، ودعا خلالها القضاة الإفارقة ، للتباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وإعادة تأهيل النظم الصحية، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات ومركز طب الأسرة بالإسماعيلية لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.. وتوجه بسرعة الانتهاء من ميكنة ملفات طب الأسرة.. وتكثيف حملات التثقيف والتوعية الصحية للمنتفعين

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم السبت، جولة تفقدية بالمستشفيات والمراكز والوحدات الطبية التى تم بها الانطلاق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، بحضور الرئيس السيسى الثلاثاء الماضى، حيث تتفقدت مركز طب الشهداء بحى ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، ومركز طب الأسرة بالكيلو 2، فى حى ثانٍ، ومركز طب المحسمة القديمة فى القصاصين، والذى أطقت عليه اسم الدكتور الراحل محمد إسماعيل، طبيب الغلابة، الذى عمل فى الوحدة أكثر من 15 عاما قبل رحيله، منذ شهور، ومستشفى القصاصين المركزى، ومستشفى التل الكبير المركزى، ووحدة طب الأسرة السلام بمنطقة المحطة بالتل الكبير، فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





الرئيس يبحث تجهيزات رفع المياه لمحطات الزراعة والاستصلاح بشمال ووسط سيناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.





الرئيس يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كلٍ من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.





مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراى ضد ألانيا سبور فى الدوري التركي

يقود النجم المصرى مصطفى محمد التشكيل الأساسي لفريق جالاتا سراى فى مواجهته القوية أمام مضيفه فريق ألانيا سبور، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب "باهجه شهير اوكولاري"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري التركي للموسم الحالى 2020 - 2021.





القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبى

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الإسبانية (ESPS Reina Sofia).





الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذاً في الاعتبار مردوده الاستراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.





بيتكوين تحلق مرتفعة لمستويات غير مسبوقة.. العملة المشفرة تتفوق على الأسهم والذهب بارتفاعات تجاوزت 90% منذ مستهل 2021.. "بلومبرج": قيمتها السوقية تكسر حاجز تريليون دولار خلال العام الجارى لأول مرة فى التاريخ

تشهد عملة البتكوين الرقمية ارتفاعات كبيرة لتكسر حاجز 50 ألف دولار، كواحدة من أسرع العملات المشفرة ارتفاعا على مستوى العالم ، فمنذ مطلع هذا العام تسجل العملة المشفرة ارتفاعات بالجملة، وتتخطى نسب الارتفاع أكثر من 90 %.

بتكوين تتفوق على الأسهم والذهب

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن عملة "بيتكوين" باتت تتفوق على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب مع تخطي قيمتها السوقية حاجز تريليون دولار خلال العام الجاري 2021، وذلك للمرة الأولى في تاريخها على الإطلاق، ليساهم في تدعيم أداء أحد أهم العملات الرقمية.





باتشيكو يتسلح بـ 23 لاعبا فى رحلة السنغال لمواجهة تونجيث بدورى الأبطال.. الخواجة البرتغالى يستبعد حازم إمام ويستعين بالمثلوثى وعيد.. رفع الحمل البدنى فى آخر مران بالقاهرة.. والسفر فى السابعة مساءً

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، للسفر إلى السنغال فى إطار الاستعداد لمواجهة تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، لاسيما أن ملعب المباراة يبعد ما يقرب من 65 كيلو عن العاصمة السنغالية داكار، كما تقيم بعثة الفريق فى فندق فى منتصف تلك المسافة، حيث يبعد فندق الإقامة لما يقرب من 25 أو 30 كيلو عن ملعب المباراة.