شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: موجة "الاثنين" ستشهد أمطارا غزيرة على عدد من المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن هناك موجة باردة جديدة تبدأ يوم الاثنين القادم وتنتهي يوم الأربعاء، وسيكون هناك أمطار على الرغم من أن درجات الحرارة ستكون عادية ما بين 19 إلى 20، والأمطار ستهطل على عدد من المحافظات الساحلية والقاهرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "سيتم إصدار نشرة بالأماكن التي ستهطل عليها الأمطار، وسيكون هناك نشاط للرياح، ولكن لن يكون كالموجة السابقة التي حدثت منذ أيام".

وقال: "الموجة ستشهد كميات أمطار كبيرة ببعض المناطق مثل المناطق الساحلية وسيناء ومناطق أخرى سيتم الإعلان عنها".