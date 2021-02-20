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رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام يزور منطقة الأهرامات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام وكان فى استقباله أشرف محيى الدين مدير عام آثار الهرم، واصطحبه في جولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدي رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام انبهاره بضخامه الهرم، متسائلا عن طريقة بنائه وعدد أحجاره.

 

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رئيس الاتحاد  الدولى لكمال الاجسام 

 

وخلال الجولة حرص على التقاط العديد من الصور التذكاريه بمنطقة البانوراما وأمام تمثال أبو الهول، كما استمتع لشرح عن تاريخ تمثال أبو الهول وطريقة نحته، معربا عن إعجابه الشديد بالتمثال، وعن سعادته بزيارة أهرامات الجيزة.

 

وفي سياق متصل، زار اليوم علي مشعل المدون السعودي أهرامات الجيزة.

 

وخلال الزيارة أعرب عن سعادته بمشاهدة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، كما حرص تسجيل هذه الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

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جانب من الزيارة 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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