شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير امتحانات طلاب الجامعات المصابين بكورونا؟..متحدث التعليم العالى يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، مع عودة الفصل الدراسى الثانى واستكمال الامتحانات المؤجلة من "الترم الأول" والمقرر لها يوم السبت الموافق 27 فبراير الحالى.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، على قناة dmc، أن الطلاب المصابين بفيروس كورونا يمكنهم تقديم تقارير طبية لكلياتهم، تفيد بإصابتهم بالفيروس، من أجل تأجيل الامتحانات لهم، حتى لا يواجه الطالب عقوبة الرسوب مع كل المواد المتزامنة مع فترة مرض الطلاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الكلية التى يلتحق بها الطالب المصاب بفيروس كورونا، والذى أفاد بتقديم أوراق تخص إصابته بالعدوى، ستؤجل له المواد وفقا للائحة، بعد مراجعة التقرير الطبي من قبل اللجنة المشكلة والمنوطة بمراجعة التقارير الطبية للطلاب المصابين بكورونا.