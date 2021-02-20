الخليج 365: الرئيس يشدد على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت للدولة

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، تشديد الرئيس السيسي على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا كمنهج ثابت للدولة، فضلاً عن تقارير وتغطيات سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.



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