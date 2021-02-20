شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إنشاء مراكز خدمة مجمعة فى مراكز وقرى مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى مديريات التموين بعمل حصر شامل لكافة الاحتياجات التموينية لمراكز وقرى ونجوع "حياة كريمة "وذلك فى الـ 51 مركز بإجمالى أكثر من 1500 قرية اللذين اقرهم مجلس الوزراء لتطوير قرى الريف المصرى المعروفة باسم مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة إيجاد كافة الخدمات بالقرى، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل مراكز خدمات مجمعة.

أكد المصيلحى خلال اجتماعه مع مديرى المديريات على ضرورة النزول إلى الأرض لعمل هذا الحصر، لتحديد احتياجات هذه القرى على أن تشمل خدمات التموين والسجل التجارى وحماية المستهلك وأى خدمات أخرى بهدف توحيد وتجميع كافة الخدمات الحكومية من خلال مركز خدمة موحد به أكثر من شباك، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء هذه المراكز هو تلبية احتياجات المواطنين فى الخدمات المقدمة إليهم، واشار وزير التموين خلال اجتماعه مع مديرى المديريات اليوم أن هذا الحصر سيشمل كافة الخدمات التموينية المقدمة من "المخابز – المستودعات- المطاحن – مراكز الخدمة المطورة – مكاتب التموين – منافذ المجمعات الاستهلاكية – منافذ جمعيتى – بدالى التموين " وغيرها من المنشأت التموينية بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية بدقة لعمل التدخلات التنموية والتموينية اللازمة لهذه المراكز وتلك القرى.

وأضاف الوزير أن الهدف من تطوير قرى الريف المصرى المعروف بمبادرة حياة كريمة تأتى طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين فى كافة الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءتها من كافة الجوانب المعيشية، وكذلك توفير فرص العمل لشباب قرى الريف المصرى مشيرًا إلى أن منافذ جمعيتى سوف تدخل فى منظومة تطوير قرى الريف المصرى عبر فتح عدد من المنافذ ضمن المرحلة الرابعة فى مراكز مبادرة حياة كريمة والبالغة (51) مركز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا بدء المعاينات طبقًا لتقديم الطلبات من قاطنى المراكز الواحد والخمسين والقرى التابعة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن التموينى ومن أهمها استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، وكذلك موسم توريد القمح المحلى لعام 2021 وكذلك متابعة سير العمل فى المشروع القومى لتحويل المخابز لتعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.