شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": الانتهاء من تبطين 7000 كيلو من الترع منتصف العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إنه تم الانتهاء من 1000 كيلو من تبطين الترع في القرى، مشيرا إلى أن العمل يتم في محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من 7000 كيلو في منتصف العام القادم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "الهدف من تبطين الترع هو أن يتم عملية توزيع دقيقة للمزارعين، لأن الترع عانت لسنوات من الإهمال وإلقاء المخلفات فضلا عن إهدار المياه".

وأضاف: "وجود مخلفات في المجرى المائي كان يتسبب في إعاقة المياه عن الوصول لأراضي المزارعين".