وزير التموين يعلن إنشاء منطقة صناعية واستصلاح 10 آلاف فدان بالوادى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - المصيلحى: انشاء المناطق اللوجستية والتجارية توجيهات رئاسية هدفها تطوير التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات

محافظ الوادى الجديد: المشروع نقلة نوعية للمحافظة تجاريا وصناعيا ويساهم فى توفير 25 ألف فرص العمل لأبناء المحافظة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاتفاق الموقع ما بين وزارة التموين ممثل فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الوادى الجديد وكبرى الشركات اليونانية الهدف منه هو إنشاء مزرعة نموذجية على احدث التقنيات وربط إنتاجها بمشروعات "صناعية – تجارية" مما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة.



وأكد المصيلحى خلال التوقيع على العقد الذى شهده وقام به كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى والدكتور ابراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذا المشروع يشمل مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع فى استصلاح خمسين ألف فدان طبقا للمراحل القادمة الموقعة فى الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق يعد أول استثمارات أجنبية على أرض المحافظة بالشراكة مع البنك الزراعى المصرى، وشركة الريف المصرى وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء مثل هذه المشروعات والعمل على جذب استمارات اجنبية بالشراكة مع الجانب المصري.

وأضاف الوزير أنه سوف يتم إنشاء منطقة لوجستية عل مساحة 100 فدان تحتوى على اسواق تجارية وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة صناعية للصناعات الغذائية مما يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار.

وشدد "المصيلحى"، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى، لافتا إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس ارض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات.

وخلال توقيع الاتفاق أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد أن الاتفاق الموقع مع الشركة اليونانية والمحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين سيساهم فى توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة وسوف يكون نواة لجذب الاستثمارات إلى المحافظة اضافه إلى صناعات أخرى بالمحافظة منها صناعه التمور خاصة بعد موافقة رئيس الجمهورية على دخول الاستثمارات اليونانية إلى المحافظة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرة فى محافظات اخرى خاصة وأنه سيتم تأسيس شركة مصرية يونانية لهذا المشروع.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنميه التجارة الداخلية أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى مليار جنية قابلة للزيادة، حيث سيتم استصلاح أراضى لزراعة العديد من المحاصيل مثل الموالح " البرتقال- الليمون - جريب فروت – ماندرين- رمان – فراولة – طماطم " وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الاراضى وذلك عقب تقديم دراسة جدوى للمشروع، حيث ستتضمن هذه المنطقة اللوجستية انشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة مما سيعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنميه التجارة الداخلية قد نجحت على مدار الثلاثة سنوات الماضية فى انشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم انشاء 18 مشروع ومناطق لوجستية وتجارية فى 11 محافظة، وجارى تنفيذهم حاليا على أرض الواقع بمساحة 368 فدان بجانب طرح 8 فرص استثمارية جديدة، وذلك ستصل عدد المشروعات إلى 26 مشروعاً فى 18 محافظة بما يغطى ما يقرب من 60% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات وتساهم فى ضبط الأسواق والأسعار.



