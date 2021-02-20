شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ضغوط المياه بالأقصر 7 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تخفيض ضغوط المياه بمدينة الأقصر والمناطق التابعة لها، من الساعة 12 بعد منتصف ليل السبت حتى الساعة 7 صباح غد الأحد.

وقال وليد الادفاوى، المتحدث الإعلامى لشركة مياه الشرب، إن ذلك الإجراء لاستكمال أعمال الإصلاح للعطل الطارئ بالخط الرئيسي للمياه.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمصالح الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125- 0952282406 -0952284116- 01147999752 في حالة الطوارئ.