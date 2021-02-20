شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استلام طلبات جدية التصالح في مخالفات البناء بتلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أشرف توفيق الليثى، رئيس مدينة تلا بالمنوفية، استمرار أعمال التسجيل المميكن للمنظومة الإلكترونية وأعمال طلبات جدية التصالح في البناء في المدينة وقراها، خلال عمل اليوم بالمركز التكنولوجى.

وأشار الليثي إلى ضرورة تقدم المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم، قبل انتهاء المدة المقررة مع نهاية شهر مارس.