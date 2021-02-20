شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الإناره بشوارع دسوق عقب تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف أحمد عيسى، نائب مركز ومدينة دسوق، تم متابعة سير العمل برفع كفاءة الإنارة العامة والصيانة الدورية وذلك عقب تحسن الأحوال الجوية، حيث الانتهاء من شد سلك مقطوع بطريق كفر الشيخ في نطاق قرية كفر العرب وصيانة وإنارة وإصلاح الأسلاك المقطوعة والتالفة وإزالة الخطر من على الطريق وذلك من إثر الأمطار والعوامل الجوية والرياح الشديدة.

وقال عيسي إنه تم أيضا صيانة وإنارة شارع المحلة المتفرع من شارع المهاجرين بمنطقة المستعمرة، في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة.

اناره

اناره

اناره

اناره

اناره