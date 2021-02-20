شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يعرض مشروع تطوير الإنتاج الزراعي بالتعاون مع الجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بإجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد صباح اليوم السبت، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

يأتي الاجتماع بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تعظيم الإستفادة من مراكز البحث العلمي في تطوير الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان، وبرئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم المحافظ عرضا تقديميا عرض فيه تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولي من إجمالي ١٠٠٠ فدان مستهدف تخصيصها لكل جامعة؛ وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة، لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي، وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

كما استعرض أهم المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لخلق مناخ جاذب للإستثمار ودفع عجلة التنمية.