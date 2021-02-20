شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 22 عملية في قافلة طبية جراحية بمستشفي السعديين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية بمستشفي السعديين المركزي، بأقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والتخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بمشاركة الكوادر الطبية بمستشفيات «منيا القمح، ومشتول السوق، والزوامل المركزية» بتنفيذ قافلة طبية جراحية مجانية بمستشفي السعديين، بإشراف الإدارة العامة للطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.

وأضاف أنه تم خلالها إجراء ٢٢ عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبري ومتوسطة، منها عمليات جراحية للعظام، وإستئصال مرارة، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضي، وتم الإنتهاء من القافلة الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية تحت إشراف مدير المستشفي.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قامت أيضاً بعمل قافلة جراحية للإنتهاء من قوائم الإنتظار منذ ٥ أيام بمستشفي مشتول السوق، تم خلالها إجراء ٢٢ عملية جراحية، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الطارئة، ولستة العمليات العادية الأخري بمستشفيات المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرى هذه المستشفيات، وجميع الكوادر والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضي بالمحافظة.