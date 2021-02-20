شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل السريع في الغربية ينقذ مواطنًا بلا مأوى من مخاطر الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت أمانى خالد النادرى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في الغربية، بأن فريق التدخل السريع تمكن من التدخل لإنقاذ مواطن.

كان قد ورد لفريق التدخل السريع بلاغ عن وجود شخص مقيم بصفة مستمرة بجوار سور مبنى مركز رياضى، فقام الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس الفريق، بالتوجه لموقع البلاغ، حيث تواجد المواطن «ع. ع. أ»، يبلغ من العمر 67 عاما، بمنطقة الساحة بجوار مركز الشباب قسم ثان طنطا، وبالتحدث معه، تم إقناعه بأن يذهب مع الفريق لإيداعه بدار المسنين والعجزة بكفر عصام.

وقام الفريق بالاطمئنان على باقى النزلاء بالمؤسسة والتحدث معهم عن وجود أي مشاكل تواجههم، فأكد الجميع حُسن المعاملة والرعاية داخل المؤسسة.

جدير بالذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة التابعة فنيًا لإدارة الدفاع هي المؤسسة الوحيدة بالغربية التي تستقبل المواطنين دون أي اشتراكات مجانًا، وكافة المصاريف التي تتم قائمة على أهل الخير والمتبرعين.

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