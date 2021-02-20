شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: متابعة ميدانية لعمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم السبت، يرافقه المهندس حمد شبل، رئيس فرع شبين الكوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحى داخل مدينة شبين الكوم بمنطقة الحى الغربى ومنطقة المساكن وأمام المستشفى العام للاطمئنان على سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ.

وأكد «نجيب» أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد يأتى في إطار العمل المستمر على وضع حلول غير تقليدية لتحسين جودة مياه الشرب بالمدينة، وذلك ضمن خطة الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك في إطار حرص رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية على الوصول إلى مستوى الجودة الأفضل فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.