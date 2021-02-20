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التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. فض سرادق عزاء في تلا (صور)

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المهندس أشرف توفيق الليثي، رئيس مركز ومدينة تلا بالمنوفية، جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على الكافيهات والأماكن العامة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس ، والتأكد من عدم وجود أي أفراح أو سرادق عزاء.

وأضاف «الليثي» أنه تم فض تجمع لإقامة سرادق عزاء بقرى الوحدة المحلية ببابل، والتنبيه بعدم إقامته مرة أخرى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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