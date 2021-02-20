شكرا لقرائتكم خبر عن التزامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. فض سرادق عزاء في تلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المهندس أشرف توفيق الليثي، رئيس مركز ومدينة تلا بالمنوفية، جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على الكافيهات والأماكن العامة للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من عدم وجود أي أفراح أو سرادق عزاء.

وأضاف «الليثي» أنه تم فض تجمع لإقامة سرادق عزاء بقرى الوحدة المحلية ببابل، والتنبيه بعدم إقامته مرة أخرى.