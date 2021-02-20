شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات والإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط الإسكندرية، السبت، حملة مكبرة لإزالة اللافتات والإعلانات المخالفة، التي تشوه المظهر العام للشوارع والميادين بالحي.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تمت إزالة 10 إعلانات مخالفة بشوارع أبيس العاشرة والسابعة، في إطار فرض الانضباط بالشارع السكندري.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد وجّه الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها حفاظا على المظهر الحضاري وأموال الدولة.

في سياق متصل، نفذ حي وسط الإسكندرية حملة مماثلة أسفرت عن إزالة 40 حالة إشغال طريق بشوارع «محرم بك وقنال المحمودية والإبراهيمية».

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور

حملةومكبرو لإزالة الإعلانات و الإشغالات المخالفة وسط الإسكندرية- صور