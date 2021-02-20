شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الآثار: مكافأة من يعثر على أثر ويبلغ المجلس الأعلى (تعرف على الإجراءات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايدت في الفترة الأخيرة المطالبات الموجهة لوزارة الآثار بحماية الآثار في الدخال واسترداد نظيرتها المهربة للخارج، خاصة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرا، والتي القى فيها خالد العنانى وزير الآثار بيانه أمام الجلسة العامة. كما تقدم مؤخرا النائب أيمن محسب بمشروع قانون لحماية واستغلال الآثار في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي نص عليه قانون الآثار الحالى والذي أقره مجلس الناب السابق في نهاية فصله التشريعى محددا أسلوب تعامل من يعثر علىأاثر .

ألزم قانون حماية الآثار، كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به، وينص على أن يعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس الأعلى للآثار أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار. وللمجلس الاعلى أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

فيما تنص المادة 24 من القانون، على أن كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا. ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.