شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريح «الخادمات».. نهاد أبو القمصان ترد على تامر أمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت المحامية نهاد أبوالقمصان، على تصريح الإعلامي تامر أمين، بشأن «إهانة سيدات الصعيد»، إذ كتبت: «الحقيقة أشعر بالأسف، ليس لبنات الصعيد، فهم أعلى من أي كلام، الكلام يعكس عدم معرفة بالناس وغياب الإحساس بهم، الصعيد يا أستاذ تامر، لم يضن علينا بجوده وخيره، لو تجولت في الصعيد وخالطت أهله ستعرف معنى الشهامة».

وأضاف: «الصعيد أرسل لنا عالمات في كل المجالات، رفعوا اسم مصر في محافل دولية وإقليمية ومحلية، الصعيد خرج منه أعظم الشعراء والشاعرات والكتاب والكاتبات، كما خرج لنا الأبنودى وعطيات الأبنودى الكاتبة الرائعة، وأمل فرح، الكاتبة التي حصدت جوائز في أدب الأطفال وترجم لها للغات عدة، وتبنت مناهجها دول عدة وكثيرات لا يتسع المجال لذكرهن».

وتابعت: «يا أستاذ تامر هناك من يأتى لنا لأننا لم نذهب إليه، لأن الفرص والعمل متمركز في العاصمة، وهو خطأ في السياسات توراثته الحكومات ويدفع ثمنه الناس

لا يأتون من كثرة العيال وإنما من قلة الفرص، كان الأولى أن نناقش حق الناس في التنمية وهو حق أساسى من حقوق الإنسان، أن نناقش مركزية الخدمات والمشروعات ودور الدولة في توفير الفرص للجميع».

واختتمت حديثها بـ: «نصيحة يا أستاذ تامر، اقرأ كثير واعرف كثير وخالط الناس كثير، لأننا عندما ننفصل عن الناس، تتوه البوصلة، في القانون لدينا قاعدة (اعتذارك لا يجب خطأك)، أما نحن في الصعيد ربما لو كان الاعتذار صادق نفكر في الترفع وقبول الاعتذار مع تأكيد الحق القانونى».

كان تامر أمين، قال في برنامجه «آخر النهار»، في معرض حديثه عن الزيادة السكانية في مصر، إن «نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالاً لا ليلحقوهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم»، مضيفًا أن «في تلك المناطق يتم إلحاق الطفل بورشة لتعلم حرفة بمجرد أن يبلغ سن السادسة».

وتابع: «لو الأب خلف بنت مش هيغلب، يدخلها المدرسة؟ قطعا لا، في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات».

وكان الإعلامى تامر أمين اعتذر عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو: «أقدم اعتذارا واضحا وصريحا لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة».

وأضاف: «أنا أكتر حاجة تضايقنى في الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة».

وتابع قائلاً: «والله ما قصدتش الإهانة أبدأ، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فأنا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساسًا من الصعيد، مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب ده».

كانت نقابة الإعلاميين أمرت باستدعاء تامر أمين للتحقيق معه، وأعلنت قناة «النهار» إيقافه شهرًا.