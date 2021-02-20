شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتلقى الجرعة الثانية من «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بعد مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى بمستشفى فاقوس النموذجي، وحصول 406 من الفرق الطبية بعزل فاقوس على الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء زيارته مستشفى الصدر لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التي تتم بالمستشفى، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة، ومطبخ المستشفى، وقام بالتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين، ووجه بتوفير مطعم لتقديم الوجبات الغذائية للعاملين، وتوفير قاعة للاجتماعات بالمستشفى، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمحافظة.