شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 سنوات من الظلام.. إنارة طريق «إهناسيا ـ قاي» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، اليوم السبت، من أعمال إنارة طريق «إهناسيا ـ قـاي» بكشافات «الليد» والذي يربط المركز بالطريق الصحراوي الغربي، بعد 8 سنوات من معانأة الأهالي من الظلام بالطريق، عقب سرقة أسلاك الكهرباء.

وأكد نشأت معبد، رئيس الوحدة المحلية بإهناسيا، أنه وجه تعليمات مشددة للإداراة المعنية بسرعة الإنتهاء من إنارة طريق «إهناسيا ـ قـاي» بكشافات «الليد» نظرًا لأهميته لجميع أهالي المركز، حيث أنه يربط مركز إهناسيا بالكامل بالطريق الصحراوي الغربي المؤدية لمدينة 6 أكتوبر ومحافظتي الجيزة والقاهرة.

وشّدد رئيس مركز إهناسيا، على ضرورة إنارة جميع الطرق الفرعية والتي كانت قد توقفت أعمال الإنارة بها، عقب حوادث سرقة أسلاك الكهرباء، مشيدًا بالمجهودات اليومية لمسؤولي قسم صيانة الكهرباء بالوحدة المحلية، والتي قامت، اليوم، بتركيب ٥٥ كشاف بمنطقتي المقابر الشهداء بمدينة إهناسيا، و٤٥ كشاف بقرية طما فيوم، وصيانة ٥٠ كشاف بطريق قرية منشأة طاهر.

من ناحية أخرى، تضمنت مجهودات الوحدة المحلية، اليوم السبت، تنفيذ حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة، نتج عنها رفع ٩٤ طن من القمامة والمخلفات، نقلتها سيارات الوحدة المحلية إلى مصنع تدوير القمامة بمركز سمسطا، إضافة إلى جمع ورفع القمامة من قرى «ميانة والبهسمون وقاي وطما فيوم والشوبك ومنشأة عبدالصمد وعزبة القرملاوي» إلى مصنع التدوير.

كما تضمنت مجهودات الوحدة المحلية، مواصلة المرور اليومي على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمطاعم، لمراجعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة، وتم تم تحصيل رسوم غرامة عدم إرتداء الماسك الواقي «الكمامة» من الأفراد غير الملتزمين بالقرارات التي تنفذها المحافظة للحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا.

ووجه «معبد» باستمرارمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وللحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية