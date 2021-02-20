شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات «ألف بنت- ألف حلم» بالإسكندرية لتعليم مهارات كرة القدم للفتيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، السبت، فعاليات الأسبوع الخامس من المشروع الوزاري «ألف بنت- ألف حلم»، بمركز شباب سموحة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المشروع يجرى تنفيذه بمشاركة ثلاثية بين الوزارة والمديرية والمركز الثقافي البريطاني لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم للفتيات، وفي إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا، على إنشاء المجلس الثقافي البريطاني بمصر.

وأضافت أن المشروع يهدف إلى تعليم كرة القدم لألف فتاة ضمن برنامج «تنمية المهارات الأساسية»، الذي ينظمه الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال المركز الثقافي البريطاني بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب مدربي كرة القدم، ويعمل بالمشروع مدرب ومدربة، حيث يتولى كل منهما تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم وذلك بمركز شباب سموحة، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة على مستوى الجمهورية، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

يشار إلى ان التدريبات تستمر على مدار 8 شهور.