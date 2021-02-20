شكرا لقرائتكم خبر عن سكان عقار الإسكندرية المائل يتسلمون الشقق الجديدة بـ«بشائر الخير 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم حى غرب الإسكندرية، اليوم السبت، 8 وحدات سكنية جديدة مُجهَّزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة «بشائر الخير 3» لمتضررى عقار كوم الشقافة المائل.

وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن المحافظة خصصت أتوبيس نقل عام لنقل سكان العقار المائل من الإيواء المؤقت بإحدى المدارس إلى بشائر الخير.

وأشارت رئيس حى غرب إلى أنه بعد رفع المحافظ شكوى الأهالى إلى الرئيس السيسى أعطى تعليمات فورًا بتوفير وحدات سكنية لهم، مُجهَّزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، بمدينة بشاير الخير 3.

وأعرب سكان العقار المائل عن فرحتهم بتسلم الوحدات السكنية الجديدة، بعد إجلائهم من العقار المائل وهدمه حتى سطح الأرض، موجهين الشكر إلى الرئيس السيسى لسرعة الاستجابة لشكواهم.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغًا، في 6 فبراير الجاري، يفيد بحدوث ميل بالعقار رقم 36 بشارع أبوالحسن بمنطقة كوم الشقافة بدائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، وأنه مأهول بالسكان، وجرى بناؤه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

صور|سكان عقار الإسكندرية المائل يتسلمون الشقق الجديدة بـ"بشائر الخير3".. ورئيس حى غرب: الشقق مؤثثة بالكامل

صور|سكان عقار الإسكندرية المائل يتسلمون الشقق الجديدة بـ"بشائر الخير3".. ورئيس حى غرب: الشقق مؤثثة بالكامل

صور|سكان عقار الإسكندرية المائل يتسلمون الشقق الجديدة بـ"بشائر الخير3".. ورئيس حى غرب: الشقق مؤثثة بالكامل