شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: الدولة ملتزمة بعدم دخول الركاب دون تحليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن أجهزة الدولة بالمطارات والموانئ ومختلف المنافذ ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بعدم دخول أي من السائحين إلا من خلال شهادة نتيجية تحليل كورونا قبل الوصول بـ٤٨ ساعة أو إجراء التحليل على نفقة الراكب فور وصوله للمطار.



أوضح «العناني»، أنه هناك دولا تطلب إجراء تحاليل إضافية على تحليل فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم التنسبق مع وزارة الصحة لإجراء تحاليل إضافية على تحليل كورونا للسائحين من عدة جنسيات، مثل سويسرا وألمانيا قبل مغادرتهم الغردقة لبلادهم بـ٢٤ ساعة.



كان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار ومحمد منار عنبة وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر، افتتحوا المقر الجديد لسحب عينات فحص فيروس كورونا للسائحين بالغردقة، بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في الممشى السياحي بمدينة الغردقة



أكد «العناني»، أن اختيار المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتاً إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي.