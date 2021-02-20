قناطر الدلتا تعلن الطوارئ وتخفيض تصرفات الترع والرياحات لاستيعاب مياه الأمطار

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة رى قناطر الدلتا حالة الطوارئ لموجة الطقس والاضطرابات الجوية التي تمر بها البلاد، وتخفيض تصرفات الترع والرياحات الرئيسية وخلف القناطر الكبرى التابعه للاداره لتمكين شبكه الرى بالوجه البحرى من استيعاب الأمطار وعدم الإقبال على الرى.

أوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

أضاف الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

ويستمر تشكل السحب الْيَوْمَ على مناطق شمال الجمهورية، مع هطول امطار غزيرة صباحًا على سواحل شمال سيناء وبقاء فرصة هطول الثلوج على مرتفعاتها الجنوبية، بينما تتراجع فرص الامطار نهارًا على باقي مناطق شمال الجمهورية لتقتصر على فرص هطول امطار خفيفة على مناطق محدودة منها، أما ليلًا فتعاود فرص الامطار ارتفاعها على الساحل الشمالى الغربى، يشمل ذلك اجزاء من ساحل مطروح والاسكندرية بتقدم ساعات الليل، تكون غزيرة ومصحوبة بالبَرَد أحيانًا، وتكون الاجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.

أما حركة الرياح فتكون نشطة على شمال الجمهورية والبحر الاحمر، معتدلة على باقي المناطق، وتبقى حالة البحرين مضطربة وغير ملائمة للأنشطة البحرية.