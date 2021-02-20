شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل لـ PCR بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال جولتهما بمدينة الغردقة اليوم السبت ، تفقد الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، والطيار محمد منار ، وزير الطيران المدني ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، بالمطار ، والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل ال PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وخلال الزيارة تم تفقد البنيه التحتيه للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية ، وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك للاستماع الي آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دورالمكاتب الاقليمية.