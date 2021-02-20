شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات..الأعلى للجامعات يوافق على مد الدراسة بالعام الجارى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

الأعلى للجامعات يوافق على مد الدراسة بالعام الدراسى الجارى 3 أسابيع

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