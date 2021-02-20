شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: طبيب الأسرة يقدم 85% من الخدمات بمنظومة التأمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن طبيب الأسرة يقدم 85% من الخدمات للمنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مشيرة إلى أنها أطلقت اسم الدكتور محمد إسماعيل، على وحدة طب أسرة المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية تخليدًا لذكراه، مشيرة إلى أنه أحد أبطال الفريق الطبى والذى استشهد خلال أداء عمله نتيجة نزيف بالمخ.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب أسرة "المحسمة القديمة" بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ، والدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفنى للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وتابعت الوزيرة دورة المرضى منذ دخولهم الوحدة حتى حصولهم على الخدمة الطبية وصرف العلاج اللازم لهم ، كما راجعت الوزيرة ملفات طب الأسرة بالوحدة للوقوف على معدلات التسجيل ، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 25 ألف و 470 ملف فردى حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

وحرصت وزيرة الصحة، خلال جولتها على التحدث مع الأطقم الطبية، والاستماع إليهم للوقوف على التدريبات التى حصلوا عليها قبل العمل بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم على الدور الهام لطبيب الأسرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يقوم بتقديم 85% من الخدمات الطبية للمنتفعين فى المنظومة الجديدة.

وأشادت وزيرة الصحة بكفاءة الأطقم الطبية، وحصولهم على التدريبات اللازمة بمختلف التخصصات الطبية: قائلة لهم "اثق فى قدراتكم.. وهذه المنظومة يتم بناءها بسواعدكم لكتابة تاريخ جديد فى المنظومة الصحية بمصر"، كما وجهت الشكر لهم لتفانيهم وإخلاصهم فى العمل وحرصهم على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تدريب جميع الأطقم الطبية العاملة بالمنظومة سواء بالمستشفيات او المراكز الطبية على أعلى مستوى.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو الماضي، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.



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