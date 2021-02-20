الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.2 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 57 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و3.2 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 86342 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (57492612) جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة: 180 قضية ضرائب عامة، وكشف 440 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و183 قضية فى مجال الجمارك، و16قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و402 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 605 حكم قضائي، و334 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و12 قضية فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت 3248444842 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.